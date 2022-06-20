انخفض معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وفقا لبيانات دائرة الإحصاء العامة نقلتها وكالة الأنباء الأردنية بترا يوم الاثنين.

وبينما انخفض معدل البطالة بين الذكور بنحو 3.7 نقطة مئوية خلال الربع الأول، لكنه ارتفع بين الإناث بنحو 3 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وأشارت النتائج إلى أن 52.3% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

وبلغت نسبة التعطل بين حملة الشهادات الجامعية 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 28.7%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء بنسبة بلغت 19.2%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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