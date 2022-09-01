تراجع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام بنسبة 2.2% على أساس سنوي ليصل إلى 22.6%، بحسب بيانات نشرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ووفقا لبيان صادر عن الدائرة الحكومية يوم الأربعاء، انخفض معدل البطالة للإناث بنسبة 3.7% ليبلغ 29.4% فيما تراجع معدل البطالة لدى الذكور بنسبة 2% إلى 20.7% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع نفسه من العام 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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