قالت وزارة المالية البحرينية، في بيان عبر موقعها الرسمي يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمو في 2021 بنسبة 2.2% ويتوقع ان يكون 4.1% في عام 2022، بحسب رويترز.

وخلال العام الماضي، حقق القطاع غير النفطي نمو بنسبة 2.8%، فيما تراجع القطاع النفطي بنسبة 0.3% على أساس سنوي، بحسب البيان.

وخلال 2021 شهد قطاع الفنادق والمطاعم نمو بنسبة 7.6%، ثم قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 6.4%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 6%، وقطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة بلغت 3.3%، بحسب البيان.

وقالت الوزارة، إن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 4.3%، مع نمو كل من القطاع النفطي بنسبة 4.7% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، على أساس سنوي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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