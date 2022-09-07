أظهرت بيانات البنك المركزي القطري الصادرة يوم الأربعاء أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لقطر ارتفع إلى 213.5 مليار ريال قطري (58.7 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، وقال البنك إن بيانات شهر أغسطس هي بيانات أولوية.

ويمثل هذا الارتفاع نمو بنسبة 2.01% على أساس سنوي مقارنة بشهر أغسطس 2021، إذ كان الاحتياطيات سجلت في أغسطس من العام الماضي 209.3 مليار ريال (57.5 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لقطر في أغسطس بنسبة 1% مقارنة بشهر يوليو السابق له، وكانت الاحتياطيات سجلت في يوليو 211.3 مليار ريال (58 مليار دولار).

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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