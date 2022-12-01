قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال مؤتمر رويترز "نيكست" يوم الخميس، إن مصر ستبني 21 محطة لتحلية المياه، بتكلفة 3 مليار دولار، وبقدرة 3.3 مليون متر مكعب يوميا، في المرحلة الأولى من خطتها لتطوير تحلية المياه بالبلاد.

وأضاف سليمان أن مصر تهدف لبدء الإنتاج من مشروعات الهيدروجين الأخضر في 2025- 2026.

وتسعى مصر، التي استضافت في نوفمبر 2022 قمة المناخ COP27، إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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