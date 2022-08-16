ارتفع دخل الأردن من السياحة خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 204.5% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.87 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الثلاثاء عن البنك المركزي الأردني، فإن الزيادة في إيرادات السياحة تعود إلى ارتفاع عدد السياح الذين وصلوا الأردن خلال أول 7 شهور من العام إلى نحو 2.5 مليون سائح بزيادة بنحو 1.722 مليون سائح.

ويقترب عدد السياح الذين استقبلهم الأردن خلال أول 7 أشهر من العام من العدد القياسي للسياح الذين استقبلهم البلد في عام 2019 قبل جائحة كورونا والبالغ 3 ملايين سائح.

وعانى الأردن من ضعف إيرادات قطاع السياحة الحيوي خلال عامي 2020 و2021 بسبب القيود على السفر والإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا.



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(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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