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توقع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن تتم ترسية عرض تطوير مبنى أو مبنيين حكوميين خلال العام الجاري على مطورين من القطاع الخاص، وفق ما قاله لزاوية عربي على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الأحد.

وتلقت الحكومة 7 عروض محلية ودولية لتطوير عدة مباني حكومية بحسب تصريحات هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، السبت. وسيتم تطوير المباني بنظام الشراكة وليس البيع.

وقررت الحكومة تطوير مقرات الوزارات التي تم إخلاؤها مع انتقال هذه الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وهي واحدة من خطوات الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات لجذب تدفقات واستثمارات أجنبية.

"مبنى أو مبنيين السنة دي ممكن يتم ترسيتهم،" وفق سليمان.

وتم تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة يومي السبت والأحد.

على هامش المؤتمر

وقع الصندوق السيادي أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، الأحد.

ويستهدف الصندوق الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وسبق أن استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في 2022.

ووفق الاتفاقيات سيتم إنشاء مشروعات للأمونيا الخضراء في مينائي شرق بورسعيد والسخنة بمصر.

(إعداد: صفية منير وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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