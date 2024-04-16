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الدولار

يستمر الدولار في الارتفاع في السوقين الرسمية والموازية بمصر.

بحلول الساعة 11 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية بمصر بين 48.5 و50 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الدولار في السوق الرسمية فجاء بين 48.65 و48.75 جنيه، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقد تداول الدولار في السوق الموازية عند نطاق 48.5 جنيه الاثنين وهو مستوى أعلى من مستويات ما بين 46.9 و 47.6 جنيه التي كان يتداول عندها الدولار بالسوق الموازية قبل بدء إجازة العيد.

وارتفع أيضا سعر الدولار في السوق الرسمية الاثنين إلى ما بين 48.3 و48.4 جنيه من 47.6 جنيه قبل إجازة العيد، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.23% بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة عند 29686 نقطة.

وشهد المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – صعودا أكبر نسبته 0.69%.

وتصدر سهم بلتون قيم التداول مرتفعا بأكثر من 3.1%، يليه سهم القلعة للاستثمارات منخفضا بنسبة 3.65%.

وواصل سهم حديد عز مكاسبه بعد يوم من إعلان الشركة لنتائج أعمال 2023، حيث ارتفع السهم 5.6% بحلول الساعة 10:30 صباحا كثالث أعلى سهم من حيث قيم التداول.

المركزي المصري يرفع حدود السحب النقدي اليومية

رفع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي اليومية من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية رسمية عن تعميم أرسله المركزي يوم الاثنين للبنوك العاملة في مصر.

وقرر المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك سواء للشركات أو الأفراد إلى 250 ألف جنيه من 150 ألف جنيه سابقا.

مشروعان جديدان للطاقة الشمسية

تعتزم مصر تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.05 مليار جنيه (نحو 21.7 مليون دولار)، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية يوم الاثنين.

ووفق البيان، يهدف المشروعان للمساهمة في إتاحة مصادر طاقة بديلة ومستدامة والاسهام في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء ومجابهة الزيادة في احتياجاتها.

السندات

بالنسبة للعائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 فقد ارتفع إلى 7.909% الاثنين من 7.4% الجمعة.

وارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.410% الاثنين من 11.143% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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