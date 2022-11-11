صادق مجلس النواب المغربي، الجمعة، بالأغلبية على مشروع الموازنة المالية للدولة لسنة 2023، حسب ما نقلته الوكالة الرسمية المغربية الجمعة.

وتتوقع الحكومة المغربية تسجيل نمو في حدود 4% سنة 2023 ونسبة تضخم في حدود 2%، وعجز في الميزانية عند 4.5% من الناتج المحلي، حسب وثيقة وزارة المالية، من 5.3% متوقعة نهاية العام الحالي.

وحسب نفس الوثيقة، تتوقع الحكومة أن لا تتجاوز نسبة النمو للعام الحالي 1.5% بسبب التغييرات المناخية والجفاف.

ويبلغ حجم ميزانية 2023 حوالي 600 مليار درهم (55.8 مليار دولار)، مقابل 520 مليار درهم للعام الحالي أي بزيادة قدرها 15.4%. ويتوقع المغرب إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، بنمو 16.3%، عن 461 مليار درهم متوقعة في 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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