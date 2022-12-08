* تم التحديث بتفاصيل



اعتمدت حكومة دبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موازنة إمارة دبي لعام 2023 بنفقات بقيمة 67.5 مليار درهم إماراتي (نحو 18.4 مليار دولار) وإيرادات بواقع 69 مليار درهم (نحو 18.8 مليار دولار)، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) على تويتر يوم الخميس.

ويعني هذا أن الفائض المتوقع في موازنة دبي لعام 2023 هو 1.5 مليار درهم (نحو 408.4 مليون دولار).

كما تم اعتماد موازنة الأعوام 2023-2025 لدبي بإجمالي نفقات قدرها 205 مليار درهم (55.8 مليار دولار).



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا