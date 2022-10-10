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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي ميزانية الدولة للأعوام 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم (نحو 68.7 مليار دولار) وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم (69.6 مليار دولار)، بحسب ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه على تويتر يوم الاثنين.

وبحسب إنفوجرافك نشره المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات تبلغ مصروفات عام 2023 وحده نحو 63.07 مليار درهم، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة له 63.6 مليار درهم.

ويمثل هذا نمو للمصروفات خلال عام 2023 بنسبة 3.9%، ونمو في الإيرادات يصل إلى 11%، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وبلغت المصروفات التي اعتمدتها الإمارات في ميزانية عام 2022 نحو 58.9 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات 56.7 مليار درهم.

وفي يونيو الماضي، أعد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وهو السلطة التشريعية في البلد، مشروع قانون لإقرار ميزانية تكميلية للسنة المالية 2022 تتضمن مصروفات إضافية بقيمة 1.23 مليار درهم، وتوقعت زيادة الإيرادات بنحو 374.98 مليون درهم.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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