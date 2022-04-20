أبقى المصرف المركزي الإماراتي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.2% خلال العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الثلاثاء.

وتأتي توقعات المركزي، مدعومة بتوقعات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% والناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5%، بحسب الوكالة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، نمو اقتصاد الإمارات في 2022 بنحو 4.2% وبنحو 3.8% العام المقبل.

وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي خلال 2021 نحو 2.3% وفق تقديرات المركزي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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