خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل إلى 3.6% وذلك مقابل 6.1% في العام الماضي، بعد الضربة التي وجهتها الحرب الروسية الأوكرانية لتعافي الاقتصاد.



وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوم الثلاثاء، فإن توقعات الصندوق للنمو العالمي في العام الجاري عند مستوى 3.6% انخفضت بمقدار 0.8%، عن توقعاته في يناير الماضي، وانخفضت 0.2% بالنسبة لعام 2023.



وقال الصندوق إنه رفع توقعاته للتضخم لعام 2022، نتيجة زيادات أسعار السلع التي تسببت فيها الحرب، ليصل إلى 5.7% للاقتصادات المتقدمة، و8.7%% للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بزيادة 1.8% و2.8% على التوالي عن توقعاته السابقة في يناير.



وتوقع صندوق النقد، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6% خلال 2022 بزيادة 2.8% عن توقعاته السابقة في يناير، و3.6% خلال 2023 بزيادة 0.8% عن التوقعات السابقة.



وقال الصندوق إن هذه الزيادة في توقعاته للنمو السعودي ترجع إلى ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع نمو الناتج غير النفطي بأكثر من المتوقع.



كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد القطري في 2022 بنسبة 3.4% و2.5% في العام المقبل.

وبالنسبة للاقتصاد الكويتي، توقع الصندوق أن ينمو بنسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و2.6% العام المقبل.



وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري و5% العام المقبل.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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