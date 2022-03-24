اعتمدت وزارة الاقتصاد في عمان، مخصصات إضافية بقيمة 200 مليون ريال عماني (520.2 مليون دولار) لزيادة السيولة المالية لموازنة العام الجاري، ليصل إجمالي المبالغ المخصصة للصرف 1.1 مليار ريال عماني ( 2.9 مليار دولار) وفق بيان من الوزارة عبر تويتر، يوم الأربعاء.

ووفقا لتقديرات الموازنة العامة لـ 2022 بلغ إجمالي الإنفاق المستهدف للعام نحو 12.1 مليار ريال ( 31.5 مليار دولار) وإيرادات 10.6 مليار ريال ( 27.6 مليار دولار).

وقالت الوزارة، إن هذه المخصصات الإضافية تأتي في ظل إجراءات الحكومة للتكيف وتحقيق الاستدامة المالية، وإنها تساهم في تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد، كما تنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وجهود وزارة الاقتصاد في التنويع الاقتصادي.

وارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان الشهر الماضي 4.02% على أساس سنوي، وتراجع 0.46% على أساس شهري في فبراير الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

(عداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل Yasmine.saleh@lseg.com)



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