رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود بنسبة 5.25% للمرة الخامسة منذ بداية 2022، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة والتحكم في عجز الميزانية.



وقالت وزارتا الطاقة والتجارة، في بيان مشترك يوم الأربعاء، إن قرار رفع أسعار الوقود جاء إثر ما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع تكلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة، وسعيا لتغطية مختلف احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة.

ووفق البيان، فقد ارتفع البنزين الخالي من الرصاص إلى 2.5 دينار (0.77 دولار) للتر الواحد من 2.4 دينار، فيما ارتفع سعر البنزين العادي إلى 1.98 دينار من 1.86 دينار للتر.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري.

وقالت الوزارتان إن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها احتياجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (43.2 مليون دولار) في السنة.



وتونس هي من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار.



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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