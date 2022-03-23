أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2022، وفق بيان من وزارة المالية الإماراتية على تويتر يوم الأربعاء.



وبحسب البيان فقد نص القانون على أن يعالج الفرق التمويلي المتوقع - للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بالسنة – من خلال استخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، وإصدارات أدوات الدين العام، وضبط مصروفات الميزانية العامة من خلال الإجراءات التي أقرتها الحكومة.



وفي أكتوبر الماضي، كان مجلس الوزراء اعتمد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 بمصروفات تقديرية تبلغ 58.9 مليار درهم (16 مليار دولار)، وإيرادات 56.7 مليار درهم (15.4 مليار دولار)، وفقا للوكالة الرسمية (وام).



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)



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