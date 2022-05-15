نمت أرباح شركة أرامكو السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 82% على أساس سنوي، لتصل إلى 148 مليار ريال سعودي (39.5 مليار دولار)، مقابل 81.4 مليار ريال سعودي (21.7 مليار دولار).

أرباح أرامكو

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن أرباح الربع الحالي هي الأعلى منذ الإدراج، ، وإنها تحققت بالأساس بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.

وأقرت أرامكو توزيع أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي) عن أرباح الربع الأول، وكذلك منح سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

"نظرًا للأهمية البالغة لأمن الطاقة، تنفذ الشركة استثمارات طويلة الأجل، وتزيد طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز لتلبية النمو المتوقع في الطلب، إضافة إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين" بحسب ما قاله رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر.

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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