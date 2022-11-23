سيرتفع العجز في الميزانية التونسية إلى 9.784 مليار دينار تونسي (حوالي 3.03 مليار دولار) في 2022، وذلك وفق تحديث للميزانية العامة للدولة، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء.

وكانت تونس تتوقع سابقا أن يصل العجز في ميزانية 2022 إلى 8.5 مليار دينار (2.6 مليار دولار).



وتحاول تونس، التي تعاني من أزمة مالية حادة، إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها من خلال التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

والشهر الماضي، توصلت تونس وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء لإقراض تونس 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، مع انتظار المصادقة النهائية للمجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر.



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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