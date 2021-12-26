ارتفعت قيمة صادرات النفط السعودية في أكتوبر 123.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ نحو 82.4 مليار ريال سعودي (نحو 22 مليار دولار) وتشكل نحو 77.6% من إجمالي صادرات المملكة في أكتوبر، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وزادت الصادرات غير النفطية 25.5% على أساس سنوي في أكتوبر لتسجل 23.8 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، وارتفعت الواردات 7.6% لتبلغ قيمتها 46.3 مليار ريال (12.3 مليار دولار)، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وسجلت الصادرات النفطية للسعودية في أكتوبر الماضي أعلى قيمة شهرية خلال عام 2021، إذ بلغت 82.4 مليار ريال ( نحو 22 مليار دولار)، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

فيما سجل ميزان التجارة الدولية للسعودية أكبر فائض شهري له خلال عام 2021 في أكتوبر الماضي، إذ بلغ الفائض نحو 59.9 مليار ريال (15.97 مليار دولار).

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

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