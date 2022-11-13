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ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي 0.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليسجل 4.18 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الأحد.

وجاء ارتفاع العجز خلال أغسطس، وهو الأول منذ مايو 2021، مدفوعا بتراجع قيمة الصادرات 7.6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.33 مليار دولار، وانخفاض قيمة الواردات 3.2% لتبلغ 7.51 مليار دولار خلال أغسطس الماضي.

وانخفضت قيمة صادرات مصر خلال أغسطس بسبب تراجع ما صدرته من البترول الخام بنسبة 49%، ومنتجات البترول بنسبة 19.8%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 17%.

لكن عوض ذلك ارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 179.1%، والفواكه الطازجة 72.8%، والأسمدة بنسبة 25.4% والملابس الجاهزة بنسبة 12.1%.

فيما يرجع انخفاض قيمة الواردات خلال أغسطس إلى انخفاض قيمة واردات الأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 21.8%، والذرة بنسبة 16% ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 4.7%.

بينما ارتفعت قيمة واردات البترول الخام بنسبة 91.8٪، والقمح بنسبة 79%، ومنتجات البترول بنسبة 35.2 %.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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