* تم التحديث بأرقام جديدة من قطر ومصر

"داماك" العقارية تخفض خسائرها في 2021

- قلصت شركة داماك العقارية الإماراتية خسائرها في عام 2021، إذ سجلت الشركة خسائر بقيمة 531 مليون درهم إماراتي (144.6 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 646 مليون درهم (175.9 مليون دولار) في عام 2020، بحسب النتائج المالية للشركة المنشورة على سوق دبي المالي.

"أمانات" الإماراتية تحقق صافي ربح قياسي

- قالت شركة أمانات القابضة الإماراتية، أحد الشركات العاملة في الرعاية الصحية والتعليم في الخليج، إنها حققت صافي ربح قياسي في عام 2021، إذ سجلت صافي أرباح بقيمة 280.8 مليون درهم إماراتي (76.5 مليون دولار) مقابل 10.1 مليون درهم في 2020 (2.8 مليون دولار)، بحسب بيان للشركة يوم الثلاثاء.

الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاق ومذكرة تفاهم

- وقعت كل من الإمارات وتركيا، يوم الاثنين، أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي 13 اتفاق ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات منها الصناعات الدفاعية، والاستثمار والتجارة والصناعة والصحة والنقل البري والبحري والمناخ والثقافة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

عجز ميزانية البحرين ينخفض 35% في 2021

- انخفض عجز ميزانية البحرين في عام 2021 بنسبة 35%، ليبلغ 1.08 مليار دينار (2.87 مليار دولار) مقارنة مع 1.67 مليار دينار (4.44 مليار دولار) في عام 2020، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 2.56 مليار دينار (6.8 مليار دولار)، وانخفاض المصروفات 3%، لتبلغ 3.64 مليار دينار (9.68 مليار دولار)، وفق التقديرات الأولية لوزارة المالية التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية يوم الاثنين.

ارتفاع التضخم في السعودية وقطر

- ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 0.2% على أساس شهري في يناير و1.2% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية نقلتها رويترز.



وكذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر 4.16% على أساس سنوي و0.97% على أساس شهري في يناير، بحسب بيانات رسمية نقلتها رويترز.

بدء التداول على "علم" السعودية للأمن الرقمي

- يبدأ الأربعاء تداول أسهم شركة علم السعودية للأمن الرقمي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية (تداول)، بحسب البورصة السعودية.

معدل البطالة في مصر

- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء انخفاض معدل البطالة ل7.4% في الربع الرابع من 2021 مقابل 7.5% فى الربع السابق من عام 2021 وبإرتفاع قدره 0.2 % عن الربع المماثل من العام السابق.

"أدنوك" الإماراتية ترغب في دخول مصر

- قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي، في مقابلة مع سي إن بي سي عربية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وغيرها من الشركات الإماراتية ترغب في دخول السوق المصرية للمساهمة في تخفيض تكلفة الوقود والطاقة في مصر عن طريق المنافسة واستخدام تقنيات حديثة.

مصر تدرس الربط مع اليونان لإمدادها بالغاز

- تدرس مصر حاليا الربط مع اليونان عبر جزيرة كريت لإمدادها بالغاز الطبيعي، في الوقت الذي تصدر فيه مصر أغلب كميات الغاز الفائضة عن الاستهلاك المحلي إلى أوروبا، بحسب ما قاله طارق الملا وزير البترول المصري في مقابلة مع سي إن بي سي عربية يوم الاثنين.

وعلى صعيد ارتفاع أسعار النفط والغاز، قال الوزير إن دعم أسطوانات الغاز في مصر سيتأثر بالتأكيد بارتفاع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن السعر الجديد لم يتحدد بعد في ظل عدم استقرار الأسعار العالمية.

الأردن يبدأ تصدير الكهرباء للبنان بمارس

- قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة إن الأردن سيبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان من خلال سوريا في مارس المقبل بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي، بحسب تصريحات للوزير لقناة العربية السعودية يوم الاثنين.

أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للبحرين

- بدأ رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينت زيارة رسمية إلى البحرين، وهي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي للبلد الخليجي، حيث سيجتمع الثلاثاء مع الملك البحريني حمد بن عيسى ال خليفة وولي العهد ورئيس الحكومة سلمان بن حمد ال خليفة وعدد من الوزراء، بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية (مكان).

وكان البلدان اتفقا على تطبيع العلاقات الثنائية بينهما في آواخر 2020.

الكويت تلغي قيود مواجهة انتشار كورونا

- قرر مجلس الوزراء الكويت إلغاء العديد من القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يبدأ رفع تلك القيود اعتبارا من 20 فبراير الجاري، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وتضمن قرار مجلس الوزراء: إلغاء شرط إجراء فحص بي سي آر للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا عند السفر وكذلك الحجر المنزلي، وإلغاء فحص بي سي آر لغير مكتملي التحصين قبل الوصول مع الالتزام بحجر منزلي لمدة 7 أيام قد ينتهي قبل ذلك في حال وجود نتيجة سلبية لكشف بي سي آر، وإلغاء التباعد بين المصلين في المساجد، والسماح بدخول المراكز التجارية للمحصنين وغير المحصنين، والسماح لغير المحصنين بدخول الأماكن المغلقة مثل دور السينما والسفر شريطة إجراء فحص بي سي آر قبلها بـ 72 على الأكثر، والسماح لوسائل النقل بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

إلى جانب، عودة نظام العمل الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من 13 مارس المقبل.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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