ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدبي، والذي يقيس أداء شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، إلى 56.4 نقطة في يوليو مقابل 56.1 نقطة في يونيو، ليسجل أفضل أداء منذ يونيو 2019.

ويعكس ارتفاع المؤشر خلال يوليو تحسن شامل وأكثر تسارعا في ظروف الأعمال في القطاع، وفق بيان المؤشر الصادر يوم الثلاثاء عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

ويعد مستوى 50 نقطة هو المستوى الحيادي الذي يفصل بين الانكماش والنمو بمؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس ظروف القطاع الخاص غير النفطي من حيث التغير في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

أبرز نتائج المؤشر في يوليو

الإنتاج: ارتفع إنتاج شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال يوليو للشهر الـ20 على التوالي وبأسرع معدل في 3 سنوات.

وكانت القطاعات التي شهدت أكبر نمو في الإنتاج هي قطاع الجملة والتجزئة، والسفر والسياحة، والإنشاءات على التوالي.

الطلبيات الجديدة: تراجع نمو عائدات الطلبات الجديدة خلال يوليو عن مستوى شهر يونيو، الذي كان الأعلى في 3 سنوات. وقالت الشركات -التي شاركت في استبيان المؤشر- إنها قامت بعروض وخصومات لتحفيز المبيعات. وسجل السفر والسياحة أسرع نمو في الطلب.

التوظيف: ارتفع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بدبي خلال يوليو للشهر الثالث على التوالي، واستمر النمو المسجل منذ بداية عام 2021.

تكلفة مستلزمات الإنتاج: تراجع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج خلال شهر يوليو في القطاع الخاص غير النفطي في دبي، ليكسر سلسلة من الزيادات المتسارعة في الأسعار، لكن ضغوط التكلفة ظلت عند ثاني أعلى مستوى في 4 سنوات ونصف.

وسجل قطاع السفر والسياحة أسرع معدل تضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما يعكس تأثر القطاع بزيادة أسعار الوقود.

ورفعت الإمارات أسعار الوقود عدة مرات منذ بداية العام مع الزيادات في الأسعار العالمية، لكنها في آخر تسعير مطلع أغسطس خفضت الأسعار.

التفاؤل بشأن النمو: تراجع خلال يوليو مستوى ثقة الشركات في نمو النشاط التجاري خلال الـ 12 شهر المقبلة، لكن بصفة عامة ظلت الشركات متفائلة بشأن نمو. لكن التفاؤل بشأن نمو قطاع السياحة والسفر خالف ذلك الاتجاه وارتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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