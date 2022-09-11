ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للعراق إلى أعلى مستوى منذ عام 2003 -العام الذي غزا خلاله تحالف بقيادة الولايات المتحدة العراق- متجاوزة الـ 85 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي العراقي نقلته وكالة أنباء العراق الرسمية (واع) يوم الأحد.

وذكر البنك، في البيان، أن "احتياطيات الذهب تجاوزت (130,4) طن بقيمة 7 مليارات دولار، ليصل العراق إلى المركز الثلاثين عالميا والرابع عربيا" من حيث حيازته من الذهب.

واستفاد العراق من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري -بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته- لتعزيز حصيلة صادراته النفطية التي بلغت بشكل أولي نحو 9.8 مليار دولار في أغسطس، ونحو 81.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو).

ويتوقع أن تتجاوز الاحتياطيات الأجنبية للعراق مستوى الـ 90 مليار دولار بنهاية عام 2022، بحسب تصريحات لنائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في شهر أغسطس الماضي.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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