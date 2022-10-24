أنتهى البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، بمشاركة البنك الأهلي أكبر بنك حكومي في مصر من إصدار سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه مصري (نحو مليار دولار) لصالح شركة التعمير للتوريق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب بيان للبنك التجاري يوم الاثنين.

والتوريق هو تحويل ملكية عدد من الأصول إلى المستثمرين من خلال وثائق تمثل كل منها نسبة من تلك الأصول، مثال توريق بنك لقروض التمويل العقاري بحيث تصبح مملوكة لمستثمر آخر مقابل فائدة.

أبرز ما نعرفه عن ذلك الإصدار

(بحسب بيان البنك)

- سندات التوريق التي أصدرتها شركة التعمير للتوريق هي إصدار مدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

- هو أكبر إصدار لسندات توريق في السوق المصري.

- تضمن 5 شرائح هي: شريحة بقيمة مليار جنيه لأجل سنة، وشريحة بقيمة 2.9 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وشريحة بقيمة 3.8 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وشريحة بقيمة 6.6 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وشريحة بقيمة 5.7 مليار جنيه لأجل 9 سنوات.

- تم تغطية الإصدار مرتين ونصف أي بنحو عن 50 مليار جنيه.

- تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، بالإضافة إلي كونه المنسق العام والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

- شارك في الاكتتاب العديد من البنوك.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا