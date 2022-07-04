قررت السعودية، يوم الاثنين، تخصيص 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) لدعم الأسر المستحقة في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وسيتم تخصيص 10.4 مليار ريال (2.77 مليار دولار) من الـ 20 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، فيما سيخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وحساب المواطن هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية في عام 2017 ويهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر السعودية من الأثر المتوقع للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، بحسب المنصة الوطنية الموحدة للخدمات التابعة للحكومة السعودية.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (معدل التضخم) في السعودية في مايو الماضي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%، وأسعار النقل 4%.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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