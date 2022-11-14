غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السعودية للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة الـ20 التي ستعقد في بالي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان من الديوان الملكي.

وسيزور الأمير محمد عدد من الدول الآسيوية لـ "تعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة"، بحسب البيان نفسه الذي لم يذكر تفاصيل أخرى.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا