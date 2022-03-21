قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن صندوق مصر السيادي جذب استثمارات بأكثر من 2 مليار دولار بصورة مباشرة ومن خلال البورصة.



وأوضحت الوزيرة في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، يوم الاثنين، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الاستثمارات خلال أسابيع.



وفي سياق آخر كانت الحكومة، أعلنت الأسبوع الماضي، التوافق على صيغة مشروع اتفاقية مع السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، دون الإعلان عن تفاصيل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)