* تم التحديث بقرارات مجلس الوزراء



ارتفعت إيرادات قطاع السياحة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري لتتجاوز الـ 19 مليار درهم إماراتي (نحو 5.2 مليار دولار)، بحسب تغريدة لمحمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي على تويتر يوم الأحد.

وقال بن راشد: "قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققا نموا 42%".

وتوقع حاكم دبي انتعاشة سياحية قوية في القطاع مع موسم الشتاء المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فقد جاءت تصريحات بن راشد أثناء اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي الأحد.

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

(وفق حساب بن راشد على تويتر)

يأتي هذا، فيما أقر مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه يوم الأحد، إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات التنموية والاقتصادية، لتحسين جودة الخدمات العامة.

ووفق وكالة وام، يهدف القانون أيضا إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص.

واعتمد مجلس الوزراء، أيضا خلال اجتماعه، أول ترخيص مؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أي انبعاثات.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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