قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحكوميين إيقاف شهادة الـ18% بدءا من غدا، بحسب مصدرين في بنكي مصر والأهلي.

وقررا البنكان زيادة سعر عائد شهادة الادخار لمدة 3 سنوات لتصبح 14%؜ بدلاً من 11%؜ ويصرف عائدها شهريًا، بحسب نفس المصادر.

وكان كل من البنك الأهلي ومصر طرحا في مارس الماضي شهادة ذات عام واحد بعائد 18% وهو أعلى عائد في القطاع المصرفي وذلك بعد قرار المركزي المصري رفع الفائدة ب1% هذا الشهر والذي أعقبه رفع آخر ب2% في مايو.

وقد جمع البنكان نحو 750 مليار جنيه (40 مليار دولار) من الشهادات، بحسب نفس المصادر.

(إعداد: أماني رضوان و شيماء حفظي، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)



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