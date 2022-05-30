قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحكوميين إيقاف شهادة الـ18% بدءا من غدا، بحسب مصدرين في بنكي مصر والأهلي. 

وقررا البنكان زيادة سعر عائد شهادة الادخار لمدة 3  سنوات لتصبح  14%؜ بدلاً من 11%؜ ويصرف عائدها شهريًا، بحسب نفس المصادر.

وكان كل من البنك الأهلي ومصر طرحا في مارس الماضي شهادة ذات عام واحد بعائد 18% وهو أعلى عائد في القطاع المصرفي وذلك بعد قرار المركزي المصري رفع الفائدة ب1% هذا الشهر والذي أعقبه رفع آخر ب2% في مايو.

وقد جمع البنكان  نحو 750  مليار جنيه (40 مليار دولار) من الشهادات، بحسب نفس المصادر.

(إعداد:  أماني رضوان و شيماء حفظي، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)


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