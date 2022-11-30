حصل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) على قرض بقيمة 17 مليار دولار لأجل 7 سنوات من 25 مؤسسة مالية في أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط.



وقال الصندوق، في بيان الثلاثاء، إن نسبة التغطية للقرض تخطت الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده.

وأضاف الصندوق أن القرض هو ضمن خطته التمويلية لعام 2022، مشيرا إلى أنه القرض الأكبر من حيث الحجم والمدة الذي يحصل عليه الصندوق.

وتتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في أربعة موارد أساسية، وهي زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوّل ملكيتها للصندوق، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات.

وكان الصندوق قد اقترض للمرة الأولى في سبتمبر 2018، بحسب بيان سابق له.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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