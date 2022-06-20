قالت الإمارات، يوم الاثنين، إنها باعت سندات خزينة بـ 1.5 مليار درهم إماراتي (408.4 مليون دولار) في ثاني طرح من برنامج لإصدار سندات خزينة اتحادية بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) للعام 2022.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فقد بلغ حجم الطلبات على الطرح الثاني من السندات 9.7 مليار درهم (نحو 2.6 مليار دولار)، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة.

ويتكون الطرح الثاني من السندات المقومة بالدرهم من شريحتين؛ الأولى هي سندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم (204 مليون دولار)، والثانية هي سندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم.

وكان الإصدار الأول من سندات الخزينة الاتحادية في مايو الماضي، وجمعت منه الإمارات 1.5 مليار درهم.

وتعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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