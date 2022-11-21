* تم التحديث بتفاصيل

كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن بلاده ستبدأ العمل بسعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بداية من فبراير 2023، بحسب تصريحات أدلى بها لبرنامج تلفزيوني يُذاع على قناة الحرة ونقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية يوم الاثنين.

وأضاف أنه سيصبح لدى لبنان سعران للصرف، الـ15 ألف ليرة وسعر منصة صيرفة كمرحلة أولى، لحين تصبح منصة صيرفة هي من يحدد السعر لأن "توحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة".

وصيرفة هي منصة يعتمدها المصرف المركزي منذ العام الماضي لمساعدة البنوك على توفير الدولار.

وقال سلامة، في تصريحاته، إنه سيتم تعديل التعميمين المتعلقين بسحب الودائع من البنوك إلى سعر صرف 15 ألف ليرة بدلا من 8 آلاف ليرة و12 ألف ليرة ابتداء من أول فبراير 2023 أيضا.

وتابع أن العمل بالتعاميم سيبقى ساريا إلا إذا صُوت على قانون الكابيتال كونترول (ضبط رأس المال) عندها ستُلغى كل هذه التعاميم ويكون الحكم للقانون في تنظيم العلاقة بين المودعين والبنوك.

ويتعلق قانون ضبط رأس المال بمتابعة وضبط حركة رأس المال والسحب من الودائع بالبنوك في لبنان، بحسب رويترز.

وقال سلامة: "بالاحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان تبين انه سيكون هناك نمو بالاقتصاد اللبناني في العام 2022 بحدود 2%".

وأشار إلى أن الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10.3 مليار دولار بخلاف الذهب، وقال إن هذه هي "موجودات خارجية يمكن أن نتصرف بها في الخارج".

وأضاف أنه من أول السنة حتى اليوم تراجعت موجودات مصرف لبنان بقيمة 2.5 مليار دولار فقط.

للمزيد: وزير المالية اللبناني يقول لموقع زاوية عربي إنه تم تأجيل اعتماد سعر جديد للدولار الجمركي

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا