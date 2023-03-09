PHOTO
المصارف اللبنانية تعلن استئناف إضرابها عن العمل في 14 مارس
كانت المصارف في لبنان علقت -بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي- لفترة إضراب كانت قد بدأته في أوائل فبراير بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم بالبنوك
٩ مارس، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©