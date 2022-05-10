قفز معدل التضخم في المدن المصرية خلال أبريل الماضي إلى 13.1% مسجلا مستوى قياسي جديد بعدما بلغ 10.5% في مارس، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الثلاثاء.

ووفقا للبيانات الحكومية، يعد هذا المستوى أعلى معدل للتضخم منذ مايو 2019.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الشهر الماضي، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار المواد الخام عالميا إضافة لارتفاع سعر الدولار بعد قرارات استثنائية للبنك المركزي في مارس لمواجهة التضخم.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال أبريل الماضي إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس 2022، بسبب زيادة أسعار الطعام.

ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 29.3% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الخضروات 66.2% والزيوت والدهون 36.6% والحبوب والخبز 28.5% والأسماك 24.4% واللحوم والدواجن 22.3%.

وتشهد مصر تحديات اقتصادية تتمثل في جذب تدفق الدولار، بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي بعد أن رفعت الولايات المتحدة سعر الفائدة.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 3.7% في أبريل مقارنة بشهر مارس بعد ارتفاع الطعام والمشروبات بنسبة 8.1% مع زيادة أسعار مجموعة الخضروات 32% والأسماك 12.1% والفاكهة 11.9% واللحوم والدواجن بنسبة 5.4% والخبز والحبوب 3.6%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل( rim.shamseddine@lseg.com )

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