

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تمويل للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار، على مدى 18 شهر، وفق بيان عبر موقعه مساء الخميس، لمساعدة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية، في أعقاب زلزال خلف آلاف الضحايا.



وتعرض المغرب - الذي يعاني من تضخم مرتفع لمستويات قياسية - في 8 سبتمبر لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن تسبب في مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 5.6 ألف آخرين.



ومع اقتراب انعقاد قمة المناخ COP28 بالإمارات بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر من العام الجاري، يُترقب تحديد مصير صندوق الخسائر والأضرار، المعني بتوفير التمويل لمساعدة الدول المعرضة للخطر على تحمل التكاليف المتزايدة للأضرار الناجمة عن التغير المناخي.



ووفقا للبيان، فإن التمويل يأتي في إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق. وقال الصندوق إنه سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف المناخية، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ.



كما سيساعد التمويل، السلطات المغربية على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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