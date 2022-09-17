* تم توضيح ان الاتفاقات البالغة 25.5 مليار جنيه تمت خلال العام الماضي

بلغ حجم الاتفاقات التي وقعها أو نفذها صندوق مصر السيادي خلال العام الماضي 25.5 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) بالإضافة لمشاريع أخرى تحت الدراسة بقيمة تبلغ 140 مليار جنيه (7.2 مليار دولار)، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري السبت.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان، أن الصندوق نجح "على الرغم من التحديات العالمية، في تنفيذ أو التوقيع على اتفاقات ملزمة للتنفيذ لـ 10 مشروعات خلال العام 2021؛ بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه".

وبحسب البيان شملت هذه التعاقدات عدة قطاعات منها المرافق والبنية الأساسية، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، الخدمات المالية، التعليم والصناعة.

وأضاف أن هناك 44 مشروع آخر تحت الدراسة باستثمارات تقدر ب 140 مليار جنيه، تتضمن عدة قطاعات منها المرافق والبنية الأساسية، الاتصالات، السياحة، الاستثمار العقاري، الخدمات الصحية، الزراعة، والتعليم.

(إعداد: فريق التحرير، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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