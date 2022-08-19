وقعت السعودية وأوزبكستان، صفقات واتفاقات استثمارية وتجارية تتضمن قطاعي الطاقة والطيران بأكثر من 12.5 مليار دولار، خلال زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف للمملكة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" الجمعة.

وعقد الرئيس الأوزبكي جلسة مباحثات مع ولي العهد محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، المقر الصيفي للحكومة، لتبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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