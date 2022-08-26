

وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية قرض ميسر بقيمة 12 مليون دولار لإنشاء وتجهيز مستشفى في مدينة مبالمايو بالكاميرون، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" الجمعة.

والصندوق السعودي للتنمية هو صندوق حكومي يعمل منذ 1975 للمساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية، من خلال القروض والمعونات، وفقا لموقعه الرسمي.

تبلغ القيمة الإجمالية لتمويل المشروع 38.8 مليون دولار وسيتم توفيرها بتمويل مشترك بين الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

ماذا نعرف عن المشروع؟

يستهدف المشروع إنشاء المستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير طبي.

ويقام على مساحة 14 ألف متر مربع، ومساحات أخرى للخدمات التشغيلية تصل إلى 8500 متر مربع.

يتضمن المشروع تأثيث المستشفى وتجهيزها بالكامل، وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتشييد وتأهيل بعض الطرق المحيطة بها.



تجهيز مساحة لهبوط الطائرة المروحية في حالات الطوارئ.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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