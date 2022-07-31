* تم التحديث بانفوجراف



نما الاقتصاد السعودي بمعدل 11.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2022 بدعم من نمو الأنشطة النفطية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة يوم الأحد، فقد نمت الأنشطة النفطية بـ 23.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية نمو بـ 5.4%.

وارتفعت أسعار النفط خلال العام الجاري إلى مستويات قياسية واقترب خام برنت من 140 دولار للبرميل نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي.

وشهدت قيمة الصادرات البترولية للسعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، ارتفاع بنسبة 123% على أساس سنوي في أبريل الماضي، فيما زادت في مايو بنسبة 105.5% مقارنة بمايو من عام 2021، بحسب بيانات سابقة لهيئة الإحصاء.



ومعدل نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من 2022 هو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2011، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا