نما الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) لإمارة أبوظبي الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.2% على أساس سنوي، متخطيا الـ 543 مليار درهم (نحو 147.9 مليار دولار)، وفق بيانات حكومية صادرة يوم الخميس.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء – أبوظبي نقلها المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في بيان، فقد ارتفع الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية إلى 273 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وساهمت الصناعات الاستخراجية (والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) بنحو 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام، مقارنة بمساهمة 50.3% للأنشطة غير النفطية.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية يأتي رغم استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها.

وخلال الربع الثاني من العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأعلى قيمة له في 6 سنوات حيث بلغ معدل النمو 11.7% على أساس سنوي، حسب البيانات.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، في البيان: "سنواصل إطلاق المبادرات التي تسهم في توفير الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة."

فيما نقلت رويترز عن الشرفاء قوله يوم الخميس إن الإمارة تقترب من الكشف عن استراتيجية اقتصادية شاملة جديدة. وجاءت تصريحات الشرفاء تلك أثناء حدث للإعلان عن استضافة أبو ظبي مؤتمر الاستثمار السنوي في عام 2023.

ومن المتوقع أن تحدد الاستراتيجية أهداف أبوظبي لتنويع اقتصادها والتركيز على تطوير الابتكار والتحول الرقمي، حسب رويترز.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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