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تفاصيل خطة طرح تشغيل 11 مطار للقطاع الخاص

ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني المصرية، لإعداد استراتيجية لتطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطار مصري، ضمن خطة الحكومة لخصخصة إدارة المطارات، وفق بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الثلاثاء.

ووفق البيان، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية، وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك استراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل مطار الغردقة الدولي.

كما ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في 10 مطارات أخرى، ومن ضمنها دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج.

وهذه المطارات هي:

1. مطار سفنكس الدولي

2. مطار شرم الشيخ الدولي

3. مطار برج العرب الدولي

4. مطار الأقصر الدولي

5. مطار أسوان الدولي

6. مطار سوهاج الدولي

7. مطار أسيوط الدولي

8. مطار أبو سمبل

9. مطار العلمين الدولي

10. مطار مرسى مطروح

وقد تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية.

واستقبلت مصر أكثر من 50 مليون مسافر خلال العام الماضي، ومن المخطط أن تسهم خطة تحسين كفاءة تشغيل المطارات في زيادة المسافرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة، وفق البيان.



أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، وزاد سعر الجرام بنحو 20 جنيه بحلول الساعة 12 ظهرا مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4280 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4891 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

أسعار الدولار

وبحلول نفس التوقيت، بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.56 للشراء و50.66 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.29 للشراء، و51.14 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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