قالت شركة أوبر لخدمات حجز سيارات الأجرة إنها ستفرض زيادة بنسبة 11% على بعض الرحلات في الإمارات، في ظل ارتفاع أسعار البنزين عالميا، بحسب ما نقلته عدة وسائل إعلام عن رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة لعملائها في الإمارات يوم الأربعاء.

ولم تورد وسائل الإعلام في تقاريرها طبيعة الرحلات التي ستخضع للزيادة.

وهذه هي الزيادة الثانية التي تقرها الشركة على خدمتها في الإمارات خلال عام، بحسب بلومبرغ.

وقاد ارتفاع مجموعة النقل بنسبة 22% معدل التضخم في الإمارات للارتفاع إلى 3.35% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الشهر الجاري.

وتواصل أسعار النفط ارتفاعها عالميا في ظل التوترات والقلق بشأن ضعف أداء الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وسجل خام برنت القياسي العالمي في تعاملات الأربعاء 119.4 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام تكساس الوسيط إلى 112.89 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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