قال الصندوق العُماني لاستثمارات البنية الأساسية "ركيزة" إنه حصل على التزام رأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للمملكة) بقيمة 1.125 مليار ريال سعودي (300 مليون دولار)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية يوم الثلاثاء.

وركيزة هو صندوق للأسهم الخاصة، ومُستثمر في مشاريع البنية الأساسية في عُمان والسعودية، ويركز على قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه والبنية الأساسية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، وفق الوكالة.

وكان صندوق الاحتياطي العام في عُمان -صندوق الثروة السيادي للسلطنة- أعلن في عام 2018 تأسيس صندوق "ركيزة" برأسمال ملياري دولار من أجل مشاريع البنية الأساسية في السلطنة.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا