ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (يوليو 2021 – يونيو 2022) بنسبة 1.1% لتصل إلى 23.6 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

ووفقا لبيان من البنك المركزي يوم الاثنين، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر مارس بنسبة 12.8% على أساس سنوي، لتسجل 3.3 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في مارس 2021 .

كما ارتفعت التحويلات بنحو 44.% مقارنة بفبراير 2022 والتي سجلت خلاله حوالي 2.3 مليار دولار، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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