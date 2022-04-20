تراجع إنتاج الذهب من منجم ذهب السكري في مصر بنحو 11% خلال الربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل 93.109 ألف أوقية.

وكشفت سنتامين -الشركة المشغلة للمنجم- أنها ضخت استثمارات رأسمالية قدرها 71.4 مليون دولار خلال الربع الأول بزيادة 89% على أساس سنوي.

وبلغ نصيب مصر من أرباح منجم السكري 8.5 مليون دولار في الربع الأول بانخفاض 60.4% على أساس سنوي -مقابل 21.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي- بخلاف 5.5 مليون دولار حقوق استغلال (إتاوات).

وتستهدف سنتامين إنتاج ما بين 430 إلى 460 ألف أوقية خلال 2022، وهي التوقعات نفسها التي أعلنتها بداية العام.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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