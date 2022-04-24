ارتفع حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 10.7% بنهاية فبراير الماضي، ليسجل نحو 7.6 مليار ريال عماني (19.8 مليار دولار) مقابل 6.8 مليار ريال (17.7 مليار دولار) بنهاية فبراير من العام الماضي.

وارتفع إجمالي حجم السيولة المحلية بنسبة 2.2% ليصل إلى 20.3 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 3.5% ليسجل 27.9 مليار ريال (72.6 مليار دولار)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية يوم السبت.

وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 2.2% ليصل إلى 17.4 مليار ريال (45.3 مليار دولار) بنهاية شهر فبراير.

وانخفض إجمالي النقد المصدر، الذي قام البنك بإصداره، خلال الفترة بنسبة 2% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار ريال (4.4 مليار دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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