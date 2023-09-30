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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن إيرادات قناة السويس سترتفع إلى 10.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2023.

وإيرادات القناة التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم، هي مصدر مهم للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من نقص في الموارد الدولارية، في ظل تضخم مرتفع بعد الحرب الروسية الأوكرانية زاد من الضغوط على الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، توقع في مايو الماضي، أن ترتفع إيرادات القناة من 8 مليار دولار في 2022 إلى 8.8 مليار دولار في 2023.

وتحدث السيسي - الذي يحكم منذ 2014- خلال مؤتمر بعنوان "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" السبت والذي سيستمر 3 أيام لطرح ما أسماه "الحكاية بتاعت مصر من 2011 لغاية النهاردة"، عن مشروع توسعة قناة السويس المعروف باسم "قناة السويس الجديدة" - الذي تم في عهده ونفذ في عام واحد وافتتح في أغسطس 2015.

وقال السيسي:"احنا كنا ساعتها دخل القناة من 4 لـ 4.5.. أنا بقول النهاردة لما اتعملت قناة السويس النهاردة احنا بنقفل الـ 10 و10.5 السنة الجاية.. 10.5 آخر 23 (2023) 10.5 مليار دولار".

وشهدت مصر في 2011، ثورة شعبية أطاحت بالنظام حينها، أعقبها انتخابات أتت بجماعة الإخوان المسلمين للحكم، قبل أن يُطاح بها في 2013 بقيادة الجيش برئاسة السيسي وقتها، والذي أصبح رئيس للبلاد في انتخابات أجريت عام 2014.

وتترقب مصر إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل، فيما لم يعلن السيسي حتى الآن بشكل رسمي نيته خوض الانتخابات، ولكن المؤشرات والمصادر تؤكد ترشحه وتتوقع فوزه بدورة رئاسية جديدة وأخيرة لمدة 6 سنوات. وقد يواجه السيسي تحدي في حشد عدد كبير من الأصوات أو أن يحصل على نسبة مشاركة عالية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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