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حققت السعودية فائض بقيمة 102 مليار ريال في عام 2022، مقارنة بـ 90 مليار ريال كانت متوقعة في البيان التمهيدي، بحسب ما نقلته قناة العربية السعودية عن وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء.

فيما تتوقع المملكة تحقيق فائض في الموازنة بـ 16 مليار ريال في عام 2023 مقابل فائض بـ 9 مليارات ريال توقعتها في البيان التمهيدي.

وتتوقع السعودية أن تصل الإيرادات في عام 2023 إلى 1.130 تريليون ريال، وأن تسجل نفقات بـ 1.114 تريليون ريال.

مؤشرات عام 2022

حققت المملكة في عام 2022 إيرادات بـ 1.234 تريليون ريال، فيما بلغت النفقات 1.132 تريليون ريال، بحسب ما نقلته العربية عن وزارة المالية.

وبلغ معدل نمو اقتصاد السعودية 8.5% في عام 2022، وشكل الفائض المسجل بـ 102 مليار ريال 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصل إجمالي الدين العام في السعودية إلى 985 مليار ريال بنهاية 2022.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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