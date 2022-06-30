انخفض معدل البطالة للسعوديين ب 0.9 نقطة مئوية إلى 10.1% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس.

وتراجع معدل البطالة للسعوديين ب1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول 2021.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب السعودي ما بين 15 – 24 سنة إلى 15% بالربع الأول بتراجع 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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