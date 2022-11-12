سيمنح الاتحاد الأوروبي تونس هبة بقيمة 100 مليون يورو لدعم ميزانية الدولة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السبت.

وأضافت الوكالة، نقلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن "هذه الهبة ستوجه لدعم الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد ودعم النشاط الاقتصادي".

وسيتم التوقيع على هذه الاتفاقية يوم الإثنين القادم.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا